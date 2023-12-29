Самара, 29 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Самаре на улице Ново-Садовая обнаружили тела трёх человек. Как рассказал источник ИА Регнум, по предварительным данным, трагедия разыгралась в одном из многоэтажных домов, где проживал молодой человек со своей невестой и её матерью.

Иван Шилов ИА Регнум

По неизвестным пока причинам, мужчина набросился с ножом на будущую тёщу прямо в подъезде. После этого он вернулся в квартиру и убил возлюбленную и себя.

Личности всех троих погибших в настоящее время устанавливают правоохранители. Что послужило поводом к действиям молодого человека, тоже выясняется.

13 ноября сообщалось, что в Кировском районе Крыма обнаружили тело 30-летнего старшего сержанта полиции. По версии следствия, он покончил с собой из-за развода с женой. У него осталось трое маленьких детей.