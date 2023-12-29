Москва, 29 декабря, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. Это следует из данных торговой площадки 29 декабря.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Такого показателя американская валюта достигла впервые с 30 ноября.

По данным на 11:20 мск, доллар снижался на 0,41% до 88,99 рубля, к 11:23 мск находился на уровне 88,97 рубля (-0,44%).

При этом евро упал на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это минимальный показатель с 20 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки 90 рублей впервые с 4 декабря. В этот день доллар подешевел на 77 копеек и стоил 89,92 рубля.

В это же время курс юаня снизился на девять копеек и составил 12,52 рубля, а евро подешевел на 66 копеек — до 97,04 рубля.

6 декабря курс доллара на Мосбирже впервые с 3 ноября превысил отметку 93 рубля. В этот же день евро подорожал до 100,35 рубля, а юань — до 12,969 рубля.

Глава ВТБ Андрей Костин 7 декабря заявил, что до конца 2023 года доллар будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей. По его мнению, укрепление курса российской валюты произошло по ряду причин, главными из которых стали рост ключевой ставки Банка России и меры по продаже валюты экспортерами.