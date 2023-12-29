Москва, 29 декабря, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Основанием для лишения Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, заявил заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьев.

Известия/Эдуард Корниенко Филипп Киркоров

Ранее активисты обратились к Минкультуры с предложением лишить Киркорова звания народного артиста после участия певца в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«Откровенно непристойное поведение исполнителя в повседневной жизни является значимым правовым основанием для лишения звания», — заявил Соловьёв в интервью «РИА Новости».

При этом правовед пояснил, что инициировать процедуру лишения звания народного артиста может только орган государственной власти, который представил гражданина к награде. Эксперт отметил, что звание «Народный артист России» присваивается не за хорошее пение, а за то, как личность и творчество артиста откликаются в душе людей.

Юрист добавил, что его удивила самоуверенность адвоката Киркорова Александра Добровинского, уверенного, что артиста не лишат почётного звания. Добровинский отмечал, что певец получил звание за творчество, а не личные качества.

Как сообщало ИА Регнум, скандальная вечеринка в «Мутаборе», на которой звёзды отечественного шоу-бизнеса появились в откровенных нарядах, вызвала негативные реакции в обществе. Гостями мероприятия, в частности, стали Киркоров, Лолита, Джиган, Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие.

После скандала вокруг «голой» вечеринки Киркоров 26 декабря опубликовал видео с извинениями. При этом 27 декабря стало известно, что артиста вырежут из новогодних телепередач, из шоу «Маски» и «Голубого огонька». Помимо этого, интернет-провайдер 26 декабря заблокировал официальный сайт артиста.

Адвокат Киркорова 28 декабря опроверг слухи о разрыве рекламных контрактов с артистом. Он также опроверг сообщения о возбуждении уголовного дела на Киркорова из-за пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

Певец после бойкота на российском телевидении 28 декабря разместил в соцсети анонс запланированного на 1 января мероприятия под названием «Зимнее SHOW». Согласно афише мероприятия, в концерте также примут участие другие гости «голой» вечеринки, а именно Лолита Милявская и Дима Билан.