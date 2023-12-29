Москва, 29 декабря, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Власти Украины в очередной показали, что, по их мнению, весь мир что-то должен киевскому режиму, но помогает ему недостаточно щедро. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 декабря заявил политолог Владимир Корнилов.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что «скромный» пакет помощи США для Украины в размере 250 млн долларов в Киеве встретили «прохладной благодарностью».

«Это скорее признак чёрной неблагодарности Украины. Так она относится ко всей помощи, которую ей оказывают разные страны в разные времена. Так же воспринимались скидки на газ от России, так же воспринимаются решения Европейского союза о помощи. Мол, спасибо, но что-то маловато вы нам подкинули миллиардов. В этом суть украинской политики за последние десятилетия периода так называемой незалежности», — сказал Корнилов.

Он подчеркнул, что на самом деле эти 250 млн отнюдь не малая сумма, тем более что если бы американские законодатели и согласились на пакет помощи в 40-60 млрд долларов, то это не значит, что Украина сразу же получила бы все эти деньги. Поддержка выделялась бы порциями.

«Байден просто хотел получить (и, возможно, получит) карт-бланш на выделение различных пакетов военной помощи до своих выборов. До переизбрания или отставки. Но Украина всегда чувствует себя преданной. Украина всегда считала и считает, что все её счета должны быть оплачены, что все должны за неё воевать, все должны ей скидываться», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что недавно в Financial Times вышла статья, в которой Украина «наезжает» на Европу с претензией. Мол, из-за того, что ЕС не выделил Украине помощь вовремя, Киев будет вынужден в следующем месяце не платить пенсии и заработные платы бюджетникам.

«Сразу вспоминается булгаковский Шариков и его «где же я буду харчеваться». Украина всегда считает, что ей недодали, что её предали, что её бросают. В этом суть любого подхода любого украинского дипломата, политика, президента, да и общественного мнения», — сказал Корнилов.

Однако он полагает, что на Западе Украину действительно подумывают предать. И суть таких статей, как в WP, в конечном итоге к этому и сводится — хватит кормить Украину, она всё равно не говорит спасибо.

«А мы нашими успехами на фронте должны подталкивать западных хозяев Украины к тому, чтобы они её бросили», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авторы публикации в The Washington Post сослались на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, который считает, что небольшая сумма, на которую расщедрились США, свидетельствует о том, что у Вашингтона есть трудности с поддержкой киевского режима. Чернев считает, что полученные средства позволят лишь устранить некоторые недостатки, но в существе своём ситуация на поле боя не изменится.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет военной помощи на общую сумму в 250 миллионов долларов станет последним в 2023 году. Данный пакет включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды натовского калибра и противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4.