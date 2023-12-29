Москва, 29 декабря, 2023, 11:11 — ИА Регнум. В России смертность детей до 17 лет снизилась на 23%. Об этом в новогоднем обращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Результатами эффективной и слаженной работы медиков стало снижение общего коэффициента смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Достигнут исторический минимум младенческой смертности», ― подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что в России создана и функционирует одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга. Это позволило добиться снижения показателей смертности детей.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сложилась устойчивая тенденция по снижению смертности. Она сообщила, что по итогам девяти месяцев Росстат показал снижение показателя смертности до 11,9 смерти на 1 тыс. населения в год. По мнению вице-премьера, этого удалось добиться благодаря работе первичного звена здравоохранения и развития здравоохранения в целом.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 8 ноября заявил о снижении смертности в стране от онкологических заболеваний благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он рассказал, что с 2019 года, когда началась реализация проекта, смертность снизилась на 5,6%.

Мурашко также заявил, что младенческая смертность в России рекордно низкая. По его словам, если сравнить показатели с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США. Министр уточнил, что в стране работает более 180 перинатальных учреждений, специалистам удаётся выхаживать даже детей весом от 500 граммов.