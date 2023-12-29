Склад с материалами загорелся в подмосковном Егорьевске
Егорьевск, Московская область, 29 декабря, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В городе Егорьевске Московской области загорелся склад, сообщили 29 декабря в пресс-службе МЧС России.
Кадр из видео
«Горят склад и материалы на 350 квадратных метрах», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации пожара участвуют 18 человек, задействовали для борьбы с огнём пять единиц техники.
К настоящему моменту пожар локализовали.
Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря вспыхнул пожар на складе во Владивостоке. В течение часа возгорание полностью ликвидировали.
Склад к моменту приезда пожарных горел изнутри. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.