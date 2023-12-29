Волгоград, 29 декабря, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

МЧС России

Трагедия произошла в Калачёвском районе, где в частном доме вспыхнул пожар. Информация о возгорании поступила на пульт дежурному в 00:02 мск 29 декабря. Дом размером восемь на восемь метров горел по всей площади.

«При пожаре в частном доме обнаружены трое погибших, двое из них — дети», ― сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что погибшие ― 34-летняя женщина, шестилетний мальчик и годовалая девочка. Ещё одного ребёнка удалось спасти. Его госпитализировали. Он находится в реанимации. Врачи оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

В 00:50 мск пожарные расчёты ликвидировали горение.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 декабря в Батайске Ростовской области загорелся частный дом по улице Тургенева, в котором находилось пять человек. В огне погибли двое маленьких детей и их 69-летняя бабушка. Ребёнка восьми лет и 89-летнюю родственницу спасателям удалось вынести из горящего дома.

В ночь на 22 декабря в городе Сафоново Смоленской области в квартире одной из пятиэтажек вспыхнул пожар. Погибли два человека. Возгорание произошло на пятом этаже. Жильцы спали, в квартире не было пожарного извещателя, который бы мог предотвратить трагедию. Один из жильцов был жив, его передали медикам.

Двое двухлетних мальчиков-близнецов и их 61-летняя бабушка 25 декабря погибли при пожаре из-за электрической гирлянды на ёлке в Омске. Пожар произошел в доме семьи с пятью детьми в СНТ «Березовая роща».