Москва, 29 декабря, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Новогодние предложения от банков могут не принести ожидаемого дохода или вовсе обернуться убытками, предупредила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Риски по таким вкладам гораздо выше и доходность не гарантирована», — рассказала финансист агентству «Прайм», говоря об инвестиционных вкладах.

Помимо традиционных банковских вкладов, рынок предлагает продукты с инвестиционной составляющей. В этой связи финансист предупредила, что часть денег, направленная на формирование инвестиционного портфеля, может обесцениться в связи с ухудшением финансовой устойчивости эмитента. При этом нужно понимать, что предложенные банком высокие ставки не гарантированная, а возможная прибыль.

Фрумина посоветовала отдавать предпочтение индивидуальным инвестиционным счетам. Однако необходимо рассчитывать на длительные инвестиции. Минимальный срок вложения средств по таким вкладам — пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, экономист Георгий Остапкович 23 октября заявил, что инвестиции в золото выглядят самым надёжным способом сохранения сбережений, потому что этот драгоценный металл отличается очень стабильной ценой. По его словам, играть с акциями и облигациями могут себе позволить либо квалифицированные инвесторы, либо те, кто готов заплатить серьёзному брокеру.

При этом в декабре экономист Пётр Щербаченко посоветовал россиянам в 2024 году разделить финансы на три части. По его мнению, на доходность банковских вкладов будут влиять ключевая ставка ЦБ, курс доллара и размер инфляции. Некоторые аналитики, в частности, прогнозируют высокую доходность краткосрочных вкладов.