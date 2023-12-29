Краснодар, 29 декабря, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Готовившегося вступить в ряды ВСУ гражданина России задержали в Краснодарском крае при попытке выехать на Украину, сообщила 29 декабря пресс-служба ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Житель Кубани пытался выехать на территорию Украины и там вступить в ряды террористического военизированного объединения. Он планировал в составе этой группировки присоединиться к боевым действиям на стороне ВСУ.

Задержали его после того, как в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснили, что он вышел на контакт с представителем этого запрещённого в России объединения. Этот представитель Украины занимается вербовкой и подготовкой добровольцев для участия в военных действиях против ВС России.

«Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину», — сообщили в ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК России).

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Чувашии мужчину, которого подозревают в госизмене в пользу Украины. Ведомство сообщило об этом 26 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело.

По версии следствия, уроженец Подмосковья 1999 года рождения сотрудничал с украинской националистической организацией, снабжая её сведениями о дислокации объектов Минобороны РФ.