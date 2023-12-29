Берлин, 29 декабря, 2023, 10:15 — ИА Регнум. У Запада нет супероружия, способного кардинально повлиять на расклад сил в конфликте на Украине, заявил 29 декабря посол России в Германии Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Никакого «вундерваффе», способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует», — заявил посол в интервью «РИА Новости».

По словам Нечаева, российская армия и оборонная промышленность быстро адаптируются к новым вызовам.

Посол также добавил, что в Германии всё меньше и меньше верят в победу Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров в 2022 году заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для РФ. Он также отмечал, что Россия не допустит поставок киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.

В октябре 2023 года в Германии заявили, что альянс сторонников Украины начал разваливаться, поскольку Россия наращивает вооружение быстрее, чем ожидалось.

В декабре Лавров заявил, что Запад, считающий возможной победу Киева над Россией, не понимает реального расклада сил. До этого, в ноябре росссийский министр иностранных дел заявил, что Запад делает невежливые призывы к российским соседям, склоняя их к разрыву отношений с Москвой. Он подчеркнул, что западные страны всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу.