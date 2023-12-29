Москва, 29 декабря, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Более 160 миллиардов рублей планирует вложить компания «ФосАгро» в развитие мощностей своего череповецкого комплекса в течение пяти лет. Об этом и других достижениях в развитии промышленности Вологодской области представители компании рассказали на международной выставке «Россия» в ходе Дня региона.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как сообщил генеральный директор АО «Апатит», входящего в группу «ФосАгро», Александр Гильгенберг, «ФосАгро» было, есть и обязательно будет надёжным партнёром Вологодской области во всех инициативах». «За последние 10 лет объем инвестиций в развитие мощностей череповецкого комплекса превысил 175 млрд руб., — отметил он. — В ближайшие пять лет инвестиции в производство составят еще более 160 млрд рублей».

«Сегодня Вологодская область — промышленный центр России», — заявил, выступая на пленарной дискуссии «Вологодская область: траектории развития», временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов. Он подчеркнул, что на Вологодчине реализованы крупнейшие и важнейшие для страны индустриальные проекты. «Примером служит компания «ФосАгро», которая, производя минеральные удобрения, обеспечивает продовольственную безопасность страны и успешно конкурирует с крупнейшими мировыми производителями этой продукции, — отметил врио главы региона. — Наш стенд показывает сквозную прошивку между архаичным прошлым, древним наследием и прочерчивает дорогу в будущее Вологодской области».

Специально для Дня региона стенд Вологодской области был перестроен, теперь экспозицию украшает символ Вологодчины и Русского Севера — «Птица счастья». Интерактивные экраны знакомят посетителей с местной культурой и традициями, а также с промышленным потенциалом, значимой частью которого является и череповецкий комплекс компании «ФосАгро». На сегодня это одно из крупнейших производств минеральных удобрений в России и Европе. На восьми технологических системах здесь производят 56 марок сложных фосфорсодержащих минудобрений, в том числе с микроэлементами. Эта продукция поставляется потребителям более чем в 100 стран мира. В 2023 году объемы выпуска предприятием минеральных удобрений превысили 7,6 млн тонн.

Как отметил в ходе деловой сессии заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, агрохимики Вологодской области играют важную роль в обеспечении отечественных аграриев качественными удобрениями, являясь гарантом продовольственной безопасности.

«Год от года растёт финансирование наших социальных и благотворительных проектов в регионе, — сообщил гендиректор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. — Благодаря поддержке «ФосАгро» воплощаются в жизнь инициативы в сферах образования, детского и профессионального спорта, здравоохранения, благоустройства, сохранения культурного наследия, поддержки трудового коллектива. По заработной плате мы стараемся удерживать лидирующие позиции. Гордимся нашим коллективным договором, который по праву считается одним из лучших в отрасли. И если сегодня многие компании говорят об оптимизации, сокращениях бизнес-процессов, то мы видим постоянный рост численности нашего коллектива и увеличение заработной платы. Будем стараться успешно выполнять все задачи, которые ставятся руководством города, области и страны».

Гильгенберг напомнил, что «ФосАгро» — одна из немногих компаний в России реализует собственную жилищную программу. Её цель — закрепление на предприятиях высококвалифицированных специалистов. В Череповце в 2023 году начато строительство уже пятого многоквартирного дома в корпоративном жилом комплексе. Также «ФосАгро» является и активным участником национального проекта «Жильё и городская среда», компания благоустраивает комфортные общественные пространства. Благодаря поддержке «химиков» в индустриальном центре Вологодчины построен кафедральный собор Афанасия и Феодосия Череповецких, создан и развивается парк Победы, реализуются многие другие важные для горожан проекты.

Так же, как и в других регионах своего присутствия, в Череповце «ФосАгро» реализует бесшовную образовательную программу «Школа — колледж/вуз — предприятие», благодаря которой компания готовит кадры со школьной скамьи. На базе специализированных «ФосАгро-школ» дети углубленно изучают технические науки. После окончания школы компания помогает поступить в ведущие вузы страны, выплачивает стипендии, организует производственные практики на предприятиях группы. Благодаря поддержке «ФосАгро» Череповецкий химико-технологический колледж стал одним из ведущих в стране учреждений среднего профессионального образования. Компания направила на его развитие и модернизацию более полумиллиарда рублей.

«Мы очень гордимся, что в 2020 году президент России Владимир Путин именно наш колледж выбрал для обсуждения с представителями власти и общественности вопросов развития профессионального образования. Всего один показатель я приведу — когда компания порядка десяти лет назад приняла решение о включении ЧХТК в орбиту своей социальной и благотворительной деятельности, то конкурс на поступление в колледж практически отсутствовал. Сегодня конкурс в наш колледж выше, чем в некоторые вузы, — по шесть-семь человек на место. Важно, что значительная часть выпускников продолжает карьеру в «ФосАгро», приходит на наши производства», — подчеркнул Александр Гильгенберг.

В этом году отметила свое 20-летие главная социальная инициатива «ФосАгро» — программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Программа нацелена на гармоничное сочетание занятий спортом, образование и духовное развитие подрастающего поколения. За всё время действия программы более 150 тысяч человек прошли школу «ДРОЗДа». Сегодня более 1800 детей дошкольного и школьного возраста в Череповце абсолютно бесплатно занимаются спортом, получают дополнительное образование, ездят на соревнования и творческие фестивали. Так компания решает задачи, сформулированные президентской программой развития физической культуры и спорта.

Социальные инициативы компании реализуются благодаря успешным производственным результатам, о которых в ходе пресс-конференции журналистам рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

«2023-й для компании выдался продуктивным, — заявил он. — Уже можем уверенно констатировать: «ФосАгро» поставила новый исторический рекорд выпуска агрохимической продукции. В этом году впервые мы превысим планку в 11 млн тонн производства минеральных удобрений. Череповецкий комплекс компании, наш флагман, заканчивает год с результатом 7,6 млн тонн готовой продукции. Это минеральные удобрения различных марок, в том числе и уникальные, например, жидкие комплексные удобрения, которые в нашей стране не производят больше нигде. По всем нашим площадкам идёт динамичное инвестиционное развитие, направленное на увеличение выпуска серной, фосфорной кислоты, дальнейшее развитие переработки апатитового концентрата, а также рост производства минеральных удобрений».

«Ключевой для нас результат — мы сумели укрепить лидерство по суммарным поставкам минеральных удобрений российским аграриям. Предварительно, в 2023 году они выросли сразу на 11%. В 2023-м мы сохранили рекордный уровень поддержки социальных и благотворительных проектов, уже два года подряд эта цифра превышает 12,5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро».