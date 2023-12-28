Геническ, Херсонская область, 28 декабря, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Первый заместитель глав администрации президента Сергей Кириенко посетил Херсонскую область и оценил работу по модернизации и обновлению образовательных учреждений, сообщили 28 декабря в пресс-службе администрации региона.

Также в оценке работы школ участвовали губернатор Владимир Сальдо, его первый заместитель Игорь Чагаев и председателем правительства региона Андрей Алексеенко.

«В ходе сегодняшнего визита Сергей Кириенко посетил образовательные учреждения Геническа. Он оценил прогресс в обновлении школ, осмотрел новое оборудование и оценил работу шефов-регионов и принял участие в открытии ФОКа Генической школы № 2», — сообщили в пресс-службе.

Кириенко высоко оценил качество построенного шефом-регионом Адыгеей физкультурно-оздоровительного комплекса Генической школы.

О ходе строительства и о планах по восстановлению Херсонской области в 2024 году рассказал представитель Адыгеи Хизир Хотко. По его словам, за последние 30 лет в Херсонской области инфраструктурные объекты, особенно образовательные, пришли в полную негодность, заметно деградировали.

Кириенко сказал о важности профессии педагога — ключевой профессии для современной России, особенно в новых регионах, полноценная интеграция которых во многом зависит от уровня и качества образования.

Он также рассказал о планах по возрождению системы образования региона в новом году и подчеркнул, что большое внимание будет направлено на восстановление и обновление инфраструктуры, чтобы люди наглядно видели изменения, происходящее в регионе с момента его воссоединения с Россией.

«Инфраструктура должна быть не просто восстановлена, она должна быть кардинально другого качества», — сказал Кириенко.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что на развитие новых российских регионов — Херсонской и Запорожской области, ЛНР и ДНР — из бюджета каждый год будет выделяться более триллиона рублей.

Президент отметил, что деньги необходимы на восстановление и на развитие, на постепенную их интеграцию с общероссийской экономикой и социальной жизнью.