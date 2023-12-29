Одесса, Украина, 29 декабря, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших 29 декабря в Одессе и Хмельницкой области. О взрывах в Одессе сообщило издание «Думская».

Иван Шилов ИА Регнум

О взрывах на территории Хмельницкой области сообщило «Общественное. Новости».

Минобороны РФ не информировало о каких-либо ударах по объектам в этих регионах Украины.

Как писало ИА Регнум, утром 29 декабря украинские СМИ распространили информацию о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Днепропетровске.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Аналогичную информацию распространили главы Львова и Харькова Андрей Садовой и Игорь Терехов.