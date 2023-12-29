Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Хмельницкой области
Одесса, Украина, 29 декабря, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших 29 декабря в Одессе и Хмельницкой области. О взрывах в Одессе сообщило издание «Думская».
Иван Шилов ИА Регнум
О взрывах на территории Хмельницкой области сообщило «Общественное. Новости».
Минобороны РФ не информировало о каких-либо ударах по объектам в этих регионах Украины.
Как писало ИА Регнум, утром 29 декабря украинские СМИ распространили информацию о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Днепропетровске.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Аналогичную информацию распространили главы Львова и Харькова Андрей Садовой и Игорь Терехов.