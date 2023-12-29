Киев, 29 декабря, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Появление у главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного новой помощницы Татьяны Ефремовой вызвало ироничную реакцию у депутата Верховной рады от партии «Слуга народа». Комментарий она опубликовала в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Соцсети Татьяна Ефремова и Валерий Залужный

«Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву. — Прим. ред.). Несётся (возможно, парламентарий сравнила девушку с курицей. — Прим. ред.)», ― написала Безуглая под совместной фотографией Залужного и Ефремовой в кабинете генерала.

Девушка активно ведёт соцсети, где постоянно публикует фото из кабинета главкома ВСУ, а также собственные селфи, где подражает модным блогерам, складывая губы «уточкой».

На одном из скриншотов постов Ефремовой в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которые разместила Безуглая, опубликована картинка с текстом на русском языке: «В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Безуглая обратила внимание на интересную деталь на фотографии с главнокомандующим ВСУ. На столе рядом с Залужным лежала ручка Montblanc, цена которой не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат. Она также опубликовала скриншот из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит чуть менее 60 тысяч рублей.

Итальянская газета IL Fatto Quotidiano сообщила, что Залужный и лидер киевского режима Владимир Зеленский начали на Украине «политическую войну». По мнению авторов, главнокомандующий ВСУ набирает серьёзный политический авторитет, что может привести к смещению власти в стране.