Москва, 29 декабря, 2023, 08:20 — ИА Регнум. «Болезненный зуд» европейских военачальников становится «поветрием». Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя словам главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией.

Известия/Кристина Кормилицына Алексей Пушков

«И главком вооруженных сил Нидерландов туда же ― призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией», — написал политик в Telegram-канале.

По словам сенатора, создается ощущение, что чем меньше государство и чем слабее его политический вес, тем активнее руководители страны «рвутся в бой».

Он подчеркнул, что «зудящие» осознают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, для этого есть «совсем другие страны».

По словам Пушкова, в Европе знают, что Россия им в действительности не угрожает, но тем не менее они выступают с провокационными призывами в целях обращения на себя внимания с принятием угрожающего вида, «который никого не пугает».

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что Нидерландам необходимо кратно увеличить численность и модернизировать собственные вооружённые силы на случай конфликта с Россией. Он уверен, что общество должно готовиться к войне с РФ.

Вийнен отметил, что считает необходимым последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Прибалтики, для которых подготовка к вооружённому противостоянию с Россией — «само собой разумеющееся», поскольку государства граничат с РФ.

Боррель 24 декабря констатировал, что, если Евросоюз максимально не мобилизуется, Россия победит на Украине. По мнению европейского дипломата, стоит готовиться к продолжительному и интенсивному конфликту.

Комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего готовиться к войне НАТО с Россией, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 25 декабря, что ни Москва, ни Минск не стремятся к войне с Североатлантическим альянсом. По его словам, это дурь, а Боррель — дурной человек.