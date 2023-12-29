Флорида, США, 29 декабря, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX в четверг, 28 декабря, осуществила запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy с беспилотным космопланом X-37B Космических сил Соединённых Штатов Америки. Трансляция запуска велась на официальном сайте компании.

SpaceX Falcon Heavy

Старт состоялся в 20:07 по восточному времени (пятница, 04:07 мск) с космодрома в космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди (штат Флорида), расположенном поблизости от мыса Канаверал.

Беспилотный космоплан X-37B — один из засекреченных военных проектов США. Космические силы страны конкретные задачи полёта не раскрывают, отмечая лишь, что космоплану предстоит провести «широкий спектр испытаний и экспериментов».

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на околоземную орбиту партию из 23 мини-спутников для группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Успешный запуск был произведён 2 декабря в 23:00 по восточному времени с комплекса на базе Космических войск США на мысе Канаверал.