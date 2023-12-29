Купянск, Украина, 29 декабря, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Артиллерийские расчёты группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли огневое поражение группе пехоты ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пятницу, 29 декабря, в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на купянском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что поставленную огневую задачу расчёты выполнили с первой попытки, после чего вступили с противником в артиллерийскую дуэль.

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Как передавало ИА Регнум, в четверг, 28 декабря, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что российские военнослужащие за сутки уничтожили на купянском направлении до 55 человек личного состава ВСУ. Также противник потерял гаубицу Д-30 и три автомобиля.