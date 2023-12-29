Наступивший 674-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием Минобороны об успешным выполнении задач по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков пилотом Су-35. В ходе полёта Иван, как отмечает 29 декабря оборонное ведомство, обнаружил приближающуюся авиационную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навёлся на цель. Экипажам самолётов противника пришлось уворачиваться от атаки, а затем они вовсе отказались от своих намерений. Таким образом бомбардировщики Воздушно-космических сил (ВКС) без потерь вернулись на аэродром базирования.

Тем временем подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа российские военные сбили в небе над Курской областью 29 декабря.

О ряде взрывах, прогремевших рано утром во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой.

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