Киев, 29 декабря, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Крайний пакет военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов Америки на общую сумму в 250 миллионов долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью», сообщило издание The Washington Post со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Этот небольшой пакет помощи является для нас доказательством того, что у США есть трудности с поддержкой Украины», — приводит WP слова украинского парламентария.

Отмечается, что пакет военной помощи на общую сумму в 250 миллионов долларов, который включает в себя артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны, а также зенитные и противотанковые ракеты позволит лишь устранить некоторые недостатки, но в существе своём ситуация на поле боя не изменится.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен подтвердил, что этот пакет военной помощи Украине станет последним в 2023 году. Он уточнил, что Киев получит боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды натовского калибра и противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4. При этом Блинкен обратился к Конгрессу США с призывом как можно скорее одобрить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в качестве бюджета на оказание финансовой и военной помощи Украине.