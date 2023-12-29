Сана, 29 декабря, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Американский эсминец «Мейсон» сбил в южной части Красного мора беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, выпущенную йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 28 декабря сообщило Центральное командование Пентагона.

eaglespeak.us Эсминец USS Mason

«[Эсминец ВМС США — ред.] «Мейсон» сбил в южной части Красного моря один дрон и одну противокорабельную баллистическую ракету, которые были выпущены хуситами», — говорится в сообщении.

В американском оборонном ведомстве отметили, что в результате атаки ни одно из 18 судов, находившихся в потенциально опасном районе, не пострадало.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря представитель хуситов Мухаммед Салям обвинил Соединённые Штаты Америки в ошибочном ракетном пуске в Красном море. По его словам, в результате того, что американский корабль открыл огонь из нескольких орудий, пытаясь сбить разведывательный беспилотный летательный аппарат, одна из ракет взорвалась рядом с судном, проходившим в Красном море под флагом Габона. Представитель хуситов подчеркнул, что угроза международному судоходству в регионе возникла в результате милитаризации Красного моря США и их союзниками.