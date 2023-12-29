Париж, 29 декабря, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Наследница французской косметической компании L’Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой в мире женщиной с состоянием в 100 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Косметика

Согласно данным агентства, в четверг состояние наследницы компании достигло 100,2 миллиарда долларов, чему поспособствовал рекордный рост цен на акции компании L’Oreal, которую в 1909 году основал её дедушка.

На данный момент 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс занимает должность заместителя председателя компании. Её и её семье принадлежит 35% акций L’Oreal. Ранее Майерс трижды становилась самой богатой женщиной в мире по версии журнала Forbes — в 2021, 2022 и 2023 годах.

Как передавало ИА Регнум, в июле американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg. Согласно обновлённому 3 июля рейтингу, состояние Маска оценивалось в 234 миллиарда долларов. За первое полугодие 2023 года его состояние взлетело на 96,6 миллиарда долларов.