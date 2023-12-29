Берлин, 29 декабря, 2023, 04:37 — ИА Регнум. По состоянию на начало декабря 2023 года власти ФРГ в рамках санкционного режима в отношении Российской Федерации заморозили российские активы на сумму более 4 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга 28 декабря сообщил представитель министерства финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка», — сказал он.

Напомним, что 20 декабря в Генпрокуратуре ФРГ подтвердили, что ведомство подало в суд ходатайство о конфискации российских активов. По информации издания Spiegel, общая сумма замороженных в стране российских активов составляет более 720 миллионов евро. В случае одобрительного решения средства будут переданы в бюджет страны.

Как передавало ИА Регнум, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тунис, комментируя запрос Генпрокуратуры Германии на конфискацию российских активов, назвал руководство ФРГ «вороватым народом». Также дипломат отметил, что Российской Федерации есть чем ответить в случае, если такая конфискация физически состоится. По его словам, западные политики носятся с идеей найти «легальные» пути для конфискации российских активов.