Киев, 29 декабря, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, обвинив главу киевского режима Владимира Зеленского в провале контрнаступление, начал против него открытую войну, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведёт теперь против него открытую, жёсткую и публичную войну. Он провёл брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления», — написал политик на своей странице в социальной сети X.

По словам Филиппо, именно главком ВСУ потребовал от властей мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек, а Зеленский был вынужден подчиниться, тем самым вызвав сильнейший общественный резонанс и критику в адрес действующих властей.

Как передавало ИА Регнум, ранее о том, что Валерий Залужный и Владимир Зеленский начали на Украине «политическую войну», сообщила итальянская газета IL Fatto Quotidiano. По мнению авторов, главнокомандующий ВСУ набирает серьёзный политический авторитет, что может привести к смещению власти в стране.

Экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер и вовсе предположил, что главу киевского режима могут сместить или расстрелять по приказу Залужного. По мнению эксперта, смещение власти может произойти в январе или феврале следующего года.