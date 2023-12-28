Москва, 29 декабря, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Правительство России разрешило отечественным фармацевтическим компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги датского препарата от диабета «Оземпик» без согласия компании-правообладателя, следует из распоряжения соответствующего распоряжения.

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство лекарств на фармацевтическом заводе

«Разрешить… «Герофарм» и… «Промомед» использовать изобретения, охраняемые российскими патентами… принадлежащими компании «Ново Нордиск», по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании «Ново Нордиск» в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», — сказано в тексте документа.

В октябре 2022 года эстонские власти запретили оптовым компаниям Эстонии экспортировать «Оземпик» в республику из-за проблем у производителя этого препарата. Отмечалось, что компания столкнулась с серьезными трудностями с поставками в Европе.

С марта 2023 года «Оземпик» практически полностью пропал из аптек в России. После этого Росздравнадзор объявил, что датский производитель планирует ввозить этот препарат как минимум до декабря 2023 года.

При этом появись информация, что компания Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию. В октябре «Герофарм» первой в РФ зарегистрировала аналог этого лекарства. Препарат получил название «Семавик».