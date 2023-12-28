Правительство разрешило выпускать в России аналог препарата «Оземпик»
Правительство разрешило выпускать в России аналог датского препарата «Оземпик»
Москва, 29 декабря, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Правительство России разрешило отечественным фармацевтическим компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги датского препарата от диабета «Оземпик» без согласия компании-правообладателя, следует из распоряжения соответствующего распоряжения.
«Разрешить… «Герофарм» и… «Промомед» использовать изобретения, охраняемые российскими патентами… принадлежащими компании «Ново Нордиск», по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании «Ново Нордиск» в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», — сказано в тексте документа.
В октябре 2022 года эстонские власти запретили оптовым компаниям Эстонии экспортировать «Оземпик» в республику из-за проблем у производителя этого препарата. Отмечалось, что компания столкнулась с серьезными трудностями с поставками в Европе.
С марта 2023 года «Оземпик» практически полностью пропал из аптек в России. После этого Росздравнадзор объявил, что датский производитель планирует ввозить этот препарат как минимум до декабря 2023 года.
При этом появись информация, что компания Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию. В октябре «Герофарм» первой в РФ зарегистрировала аналог этого лекарства. Препарат получил название «Семавик».