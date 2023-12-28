Bloomberg: Шмыгаль запросил внеочередную встречу с донорами по бюджету
Киев, 29 декабря, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил координационной платформе доноров Украины письмо с запросом провести в январе внеочередную встречу по бюджету. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо политика.
«Для поддержания макроэкономической стабильности необходимо, чтобы мы получили внешнее финансирование быстро и в достаточном и предсказуемом объёме начиная с января 2024 года», — приводит агентство цитату из письма.
Отмечается, что в письме координационной платформе доноров Украины Шмыгаль попросил провести переговоры в январе, не дожидаясь запланированной на февраль встречи. Также украинский премьер-министр призвал направить замороженные российские активы на восстановление Украины, что и должно, по его словам, стать «основным ресурсом восстановления» в ближайшие годы.
Как передавало ИА Регнум, в четверг, 28 декабря, представитель правительства Германии Кристиан Вагнер заявил, что страны Европейского союза продолжат оказывать Украине финансовую помощь, даже если Венгрия продолжит выступать против. По его словам, в следуем году ЕС планирует оказать Киеву поддержку на общую сумму в восемь миллиардов евро. Также он пообещал, что Германия в 2024 году продолжит продвигать инициативу по передаче Украине 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи.