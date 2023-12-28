Киев, 29 декабря, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил координационной платформе доноров Украины письмо с запросом провести в январе внеочередную встречу по бюджету. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«Для поддержания макроэкономической стабильности необходимо, чтобы мы получили внешнее финансирование быстро и в достаточном и предсказуемом объёме начиная с января 2024 года», — приводит агентство цитату из письма.

Отмечается, что в письме координационной платформе доноров Украины Шмыгаль попросил провести переговоры в январе, не дожидаясь запланированной на февраль встречи. Также украинский премьер-министр призвал направить замороженные российские активы на восстановление Украины, что и должно, по его словам, стать «основным ресурсом восстановления» в ближайшие годы.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 28 декабря, представитель правительства Германии Кристиан Вагнер заявил, что страны Европейского союза продолжат оказывать Украине финансовую помощь, даже если Венгрия продолжит выступать против. По его словам, в следуем году ЕС планирует оказать Киеву поддержку на общую сумму в восемь миллиардов евро. Также он пообещал, что Германия в 2024 году продолжит продвигать инициативу по передаче Украине 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи.