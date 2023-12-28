Исламабад, 29 декабря, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Правительство Пакистана запретило населению страны праздновать Новый год в знак солидарности с Палестиной, охваченной боевыми действиями. Об этом заявил в телеобращении временный премьер-министр государства Анваар-уль-Хак Какар, сообщает телеканал Geo.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан

Какар призвал всех пакистанцев соблюдать простоту с рассветом 1 января.

Ранее о запрете празднования Нового года объявил город Шарджа в Объединённых Арабских Эмиратах. Такой шаг также связан с событиями в Палестине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильская армия расширяет военную операцию в секторе Газа. Он подчеркнул, что войска еврейского государства будут биться с радикальным палестинским движением ХАМАС до полной победы.

Газета Times of Israel со ссылкой на чиновников Израиля проинформировала, что власти Египта представили на обсуждение трёхэтапный план прекращения боевых действий в секторе Газа. Первый этап предполагает, что стороны освободят часть заложников и заключенных.

Вторая стадия должна проводиться для переговоров между палестинскими силами с целью их объединения создания единого правительства в Газе и Западном берегу реки Иордан. Третий этап предусматривает полное прекращение огня и освобождение всех оставшихся заложников и заключённых.