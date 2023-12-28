Берлин, 29 декабря, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Европейский союз может продолжать оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия продолжить выступать против, заявил представитель правительства ФРГ Кристиан Вагнер.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму в восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украины в любом случае», — сказал он.

Также представитель правительства отметил, что в следующем 2024 году Германия продолжит поддержку инициативы о передаче Украине 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи, даже если снова не удастся получить согласия Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский союз рассматриваетзапасной план финансовой поддержки Украины в размере 20 миллиардов евро. Согласно информации журналистов, поиск новых вариантов финансирования потребовался после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза, прошедшем в середине декабря, заблокировал соответствующую поправку в бюджет.

Кроме того, издание сообщало о планах Евросоюза изучить возможность лишения Венгрии права голоса. Отмечалось, что после прошедших в Польше выборов в объединении не осталось стран, готовых заблокировать это решение.