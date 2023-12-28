Вашингтон, 29 декабря, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Американская авиастроительная корпорация Boeing попросила своих покупателей по всему миру обследовать переданные им самолёты модели 737 Max, чтобы проверить, есть ли в конструкции незакрепленный болт, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

(сс) Nathan Coats Boeing 737 MAX

Один из неназванных зарубежных клиентов компании выявил болт с отсутствующей гайкой и проинформировал об этом организацию. После этого Boeing провёл собственную проверку и нашёл похожий дефект на одном из авиалайнеров, который он пока не успел передать.

В последнем случае гайка присутствовала, но её не затянули должным образом.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году страны стали приостанавливать эксплуатацию Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии с этим самолётом. Корпорация признала, что допустила некоторые технические ошибки, которые могли привести к крушениям авиалайнеров.

В 2020 году копания объявила о планах проверить около 400 самолётов 737 MAX после того, как в топливных баках ряда воздушных судов этой модели обнаружили ветошь и частей инструментов.

В сентябре 2022 года стало известно, что Boeing обязали выплатить штраф в размере $200 млн за введение инвесторов в заблуждение по поводу безопасности авиалайнеров Boeing 737 MAX. Корпорация заверяла их в отсутствии проблем даже после первой авиакатастрофы с этой моделью.