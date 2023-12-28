Симферополь, 29 декабря, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Заявления представителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрея Юсова о вторжении ВСУ в Крым являются попыткой оправдать «собственное бессилия», заявил представитель Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешёвое оправдание собственного бессилия», — сказал Смирнов в беседе с «РИА Новости» 28 декабря.

Он также отметил, что перед действующими властями поставлена цель уничтожена Украины как государства и её населения.

Как передавало ИА Регнум, в июле глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться под контроль Киева силовым путём. В августе Буданов пригрозил России новыми терактами, пообещав уничтожить на полуострове «всё российское».

После провального контрнаступления ВСУ представитель ведомства Андрей Юсов попытался оправдать несбывшиеся обещания Буданова о том, что Вооружённые силы Украины к лету смогут вернуть Крым и другие территории, утраченные с начала проведения Россией специальной военной операции. Как заявил Юсов, эти слова Буданова были информационной операцией ради введения противника в заблуждение.