Москва, 29 декабря, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Футболист московского «Динамо» Фёдор Смолов якобы числился в списке тех, кого приглашали на «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой, однако он не стал участвовать в этом мероприятии. Об этом написал Telegram-канал «Мутко против».

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

Кроме того, по данным авторов канала, на указанную встречу не пошла бывший генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки, которую также якобы включали в список гостей собрания.

Скандальная вечерника Ивлеевой прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». 28 декабря «Известия» опубликовали полный список участников мероприятия. В него попали певица Лолита Милявская, журналистка Ксения Собчак, певец Филипп Киркоров, телеведущая Ольга Орлова, певица Глюкоза, блогер Оксана Самойлова, певец Дима Билан, блогер Аня Покров, актриса Аглая Тарасова, рэперы Vacio и Джиган, а также другие лица.

Проведение встречи обошлось организаторам в 3,6 млн рублей Из них 1,06 млн рублей были направлены на оплату услуг по режиссуре вечеринки. После мероприятия Ивлеева, Милявская, Киркоров и Собчак публично принесли извинения в связи со своим участием в этой вечеринке.

26 декабря стало известно, что Хамовнический суд Москвы принял иск продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за организации «голой» вечеринки. Актёр также потребовал запретить ей сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях.

Эпизоды с участием Филиппа Киркорова решили убрать из новогодних эфиров российского телевидения. Такой же бойкот объявили Лолите Милявской.