Футболист Смолов не стал участвовать в «голой» вечеринке Ивлеевой
В Сети заявили, что Фёдора Смолова приглашали на вечеринку Ивлеевой, но не пошёл
Москва, 29 декабря, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Футболист московского «Динамо» Фёдор Смолов якобы числился в списке тех, кого приглашали на «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой, однако он не стал участвовать в этом мероприятии. Об этом написал Telegram-канал «Мутко против».
Кроме того, по данным авторов канала, на указанную встречу не пошла бывший генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки, которую также якобы включали в список гостей собрания.
Скандальная вечерника Ивлеевой прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». 28 декабря «Известия» опубликовали полный список участников мероприятия. В него попали певица Лолита Милявская, журналистка Ксения Собчак, певец Филипп Киркоров, телеведущая Ольга Орлова, певица Глюкоза, блогер Оксана Самойлова, певец Дима Билан, блогер Аня Покров, актриса Аглая Тарасова, рэперы Vacio и Джиган, а также другие лица.
Проведение встречи обошлось организаторам в 3,6 млн рублей Из них 1,06 млн рублей были направлены на оплату услуг по режиссуре вечеринки. После мероприятия Ивлеева, Милявская, Киркоров и Собчак публично принесли извинения в связи со своим участием в этой вечеринке.
26 декабря стало известно, что Хамовнический суд Москвы принял иск продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за организации «голой» вечеринки. Актёр также потребовал запретить ей сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях.
Эпизоды с участием Филиппа Киркорова решили убрать из новогодних эфиров российского телевидения. Такой же бойкот объявили Лолите Милявской.