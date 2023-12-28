Киев, 29 декабря, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд страны о конфискации в пользу государства двух пассажирских самолётов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорь Двуреков Ан-148

«Минюст просит применить санкции… к ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолёта Ан-148-100Е», — говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского минюста в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — признанной в России экстремистской организации).

В начале месяца Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил иск министерства юстиций к российском ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации части активов компании.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября на сайте министерства экономического развития Украины опубликовали указ главы киевского режима Владимира Зеленского, предусматривающий конфискацию более 800 единиц российского движимого имущества. Соответствующий проект указа одобрило правительство страны.