Чиновника в Саратове обвинили в халатности после гибели двух человек
Саратов, 29 декабря, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области обвинил заместителя главы администрации Октябрьского района Саратова в халатности, связанной с гибелью женщины и ребёнка под рухнувшим деревом в городском парке. Об этом сообщил Telegram-канале СК РФ по региону.
«Следственным отделом по городу Саратову завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря.
По информации сотрудников Следственного комитета, в период с апреля 2018 года по май 2023 года обвиняемый не ставил чиновников мэрии в известность о необходимости проведения муниципального контроля в сфере благоустройства и организации работ по санитарному уходу за зелёными насаждениями в городском парке. В случае признания вины чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.
Как передавало ИА Регнум, 9 мая 2023 года 71-летняя женщина и девятилетний ребёнок погибли в результате падения дерева в городском парке в Октябрьском районе Саратова. Также в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых были доставлены в больницу.