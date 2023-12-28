Саратов, 29 декабря, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области обвинил заместителя главы администрации Октябрьского района Саратова в халатности, связанной с гибелью женщины и ребёнка под рухнувшим деревом в городском парке. Об этом сообщил Telegram-канале СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Следственным отделом по городу Саратову завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря.

По информации сотрудников Следственного комитета, в период с апреля 2018 года по май 2023 года обвиняемый не ставил чиновников мэрии в известность о необходимости проведения муниципального контроля в сфере благоустройства и организации работ по санитарному уходу за зелёными насаждениями в городском парке. В случае признания вины чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая 2023 года 71-летняя женщина и девятилетний ребёнок погибли в результате падения дерева в городском парке в Октябрьском районе Саратова. Также в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых были доставлены в больницу.