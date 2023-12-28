Москва, 28 декабря, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в 2024 году получит ещё один самолёт Boeing 737-800, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

После этого парк авиалайнеров этого лоукостера достигнет 42 единиц.

В «Победе» рассказали РИА Новости, что новый самолёт начнёт эксплуатироваться организацией в середине 2024 года. По данным источника, на который ссылается РБК, речь идёт об авиалайнере, принадлежавшем ранее чартерной авиакомпании Royal Flight, прекратившей полёты в 2022 году на фоне антироссийских санкций.

В 2021 году «Победа» получила от «Аэрофлота» 10 самолётов Boeing и авиапарк лоукостера составил 44 воздушных судна. В 2022 году за границей арестовали авиалайнера три авиакомпании и у неё оставался 41 самолёт.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года появилась информация, что «Победа» может полностью перенести рейсы из московского аэропорта «Внуково» в «Шереметьево».