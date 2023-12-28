Москва, 28 декабря, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Жители России, опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвали семью и патриотизм традиционными ценностями, сообщается на сайте организации.

Elena Mayorova/Global Look Press

Респондентов спросили том, какие ценности являются традиционными для нашей страны. Чаще всего (45%) они назвали семью (крепкая семья, союз мужчины и женщины, вклад в воспитание детей и уважение к старшим).

23% опрошенных заявили, что к традиционным для России ценностям относится патриотизм, который включает любовь к стране, осознание единства народов, уважение к исторической памяти и готовность служить Родине.

Кроме того, в 17% случаев респонденты говорили о такой ценности как гуманность, включая взаимопомощь и взаимоуважение, человеколюбие, нравственность, справедливость и дружелюбие.

16% участников социологического исследования, отвечая на вопрос, сказали о национальной культуре, включая искусство и праздники, а также о религии, духовности и православии.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о незыблемости вековых традиций и ценностей России. Он отметил, что никто не сможет их выкорчевать.

По словам президента, народы России остались верны традициям в годы Великой Отечественной войны, а также продолжают хранить их и сейчас. Глава государства добавил, что наша страна, двигаясь вперёд, продолжит опираться на свои традиции и духовные корни.