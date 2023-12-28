Москва, 28 декабря, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская старается не унывать из-за отмены концертов, начавшихся после её участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и теперь нашла время, чтобы помыть полы. Об этом она сообщила 28 декабря в своём Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лолита Милявская

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», — сказала артистка.

Милявская сняла на видео, как моет полы, и призналась, что уже два месяца этого не делала, поэтому накопилось много грязи. Она также заявила, что теперь стала пенсионеркой и привыкает быть домохозяйкой.

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Лолита 26 декабря сообщила, что после того, как она побывала на скандальном мероприятии, многие стали требовать убрать её из их новогодних телепередач. Она назвала это справедливым, отметив, что нужно нести ответственность за сделанное.

Проблемы начались и у других участников «голой» вечеринки. На концерте в новогоднюю ночь в «Барвиха Luxury Village» отменили выступление певицы Анны Asti (Анна Дзюба). Её заменит Люся Чеботина. 27 декабря стало известно, что из новогодних телепередач вырежут Милявскую, Ивлееву а также певца Филиппа Киркорова.

Организовавшую вечернику Ивлееву заподозрили в неуплате налогов на сумму 137 млн рублей. 27 декабря стало известно о её задолженности перед налоговой службой за три года.