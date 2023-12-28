Феодосия, Крым, 28 декабря, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Ущерб, который получила инфраструктура Феодосии от удара ВСУ, оказался минимальным, последствия устранят быстро, заявил 28 декабря на радио «Спутник в Крыму» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Кадр из видео

«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — сказал он.

По мнению Константинова, украинское командование приняло решение атаковать Феодосию, чтобы получить информационную шумиху, найти повод для победных заявлений после провала контрнаступления ВСУ. Он также заявил, что не сомневается в победе России.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по Феодосии в ночь на 26 декабря. Погибла 65-летняя женщина, четыре человека получили травмы, из них одного госпитализировали. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 106 человек, в том числе 25 детей.

Минобороны РФ сообщило, что в ходе удара по Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск» ВМФ России. В ведомстве уточнили, что российские средства ПВО уничтожили два самолёта Су-24 тактической авиации ВСУ, запускавшие ракеты.

28 декабря стало известно, что по Феодосии нанесли удар англо-французскими ракетами Storm Shadow. Их запустили по десантному кораблю, из двух ракет одна попала в цель, вторая упала в море.