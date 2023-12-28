Москва, 28 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что рекламодатели не отказывались от сотрудничества с артистом после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Pavel Kashaev/Global Look Press Филипп Киркоров

«О разрыве контрактов я не слышал до сегодняшнего дня», — рассказал Daily Storm юрист.

Добровинский также опроверг слухи о возбуждении уголовного дела на певца из-за пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 21 декабря призвал проверить Ивлееву на ЛГБТ*-пропаганду. Он пояснил, что проверят в том числе несколько моментов со скандальной вечеринки, таких как поцелуй двух мужчин на танцполе, проекция из обнажённых женщин-звёзд на потолке, фотосессия в постели с Ивлеевой.

«Голая» вечеринка состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. Гостями вечеринки стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Джиган, Билан, Лолита, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие. Мероприятие вызвало негативные реакции в обществе.

Киркоров 26 декабря опубликовал видео с извинениями. Однако 27 декабря стало известно, что артиставырежут из новогодних телепередач, в том числе из финала шоу «Маски» и «Голубого огонька». Интернет-провайдер 26 декабря заблокировал официальный сайт артиста. После того как певцу объявили бойкот на российском телевидении, он 28 декабря разместил в социальной сети анонс запланированного на 1 января мероприятия под названием «Зимнее SHOW».