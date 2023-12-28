Санкт-Петербург, 28 декабря, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Концертный директор актёра Михаила Боярского Александр Зыкин заявил, что артист, о госпитализации которого стало известно в этот день, проходит плановое обследование и вскоре должен вернуться домой.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Михаил Боярский

По словам директора, 31 декабря у Боярского запланирован спектакль, поэтому было решено проверить состояние его здоровья. Как Зыкин сообщил RT, артист должен выйти на сцену Ленсовета со спектаклем «В этом милом старом доме».

Как сообщало ИА Регнум, об экстренной госпитализации Боярского стало известно вечером того же дня. Сообщалось, что у артиста произошёл сердечный приступ, его состояние врачи оценили как средней тяжести. Как рассказала жена Боярского Лариса Луппиан, она привезла его на обследование.