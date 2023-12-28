Уфа, 28 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Сильный ветер, метель, снегопад и ограниченная видимость стали причинами закрытия движения на трассах Р-240 и М-5 в Башкирии и Оренбургской области для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков. Об этом сообщили оренбургское региональное МЧС и Минтранс Башкирии.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В восточных районах республики в ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер с порывами до 26 м/с и вызывающая заносы метель. На участке автодороги федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург от населённого пункта Рощинский до села Новомурапталово в Куюргазинском районе закрыли движение для любого транспорта.

Также с 13:30 (мск) ограничили движение на трассе Р-240 Уфа — Оренбург на участке со 125-го по 272-й км.

В Оренбургской области с 15:30 (мск) ввели ограничение на движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 между посёлками Переволоцкий и Холодные Ключи.

Ограничат движение пассажирских автобусов, такси и грузовиков на участке с 357-го по 405-й км трассы М-5, он проходит между посёлками Переволоцкий и Холодные Ключи в Оренбургской области.

Как сообщало 23 декабря ИА Регнум, из-за непогоды в Саратовской области ограничили движение на двух трассах. Гололёд, ограниченная видимость из-за тумана менее 50 м стали причиной временного ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 305-го по 380-й км автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград».

Вместе с этим власти ограничили движение на участке с 529-го по 612-й км трассы Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов, а также в Гагаринском, Татищевском, Петровском и Красноармейском районах Саратовской области.