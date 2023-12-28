Донецк, 28 декабря, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Военной помощи от США для Украины в размере 250 млн долларов хватит на три дня, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«На днях было заявлено о новогодней помощи Украине госдепартаментом Соединённых Штатов. Она, предположительно, составит 250 млн долларов. Если верить тому же госдепартаменту США, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 млн долларов, получается простая арифметика. Украине этих денег хватит на 2,5 — максимум три дня», — привело слова Гагина «РИА Новости».

Ян Гагин добавил, что, кроме этого, у Украины есть ещё много проблемных вопросов: социальный, демографический кризис, «лежащая на боку экономика» и практически отсутствующая промышленность.

«Государство Украина сыпется, как домино», — подытожил советник главы.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне подтвердили выделения пакета помощи Украине на 250 млн долларов, который, по словам Блинкена, состоит из оружия и техники. Этот подарок к Новому году станет последней поставкой в 2023-м.

Пакет военной помощи включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды натовского калибра и противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4.