Курск, 28 декабря, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 28 декабря обстреляли в Курской области сёла Гордеевка и Успеновка в Кореневском районе, а также посёлок Тёткино в Глушковском, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. В Успеновке взрывы повредили пять домовладений, в Гордеевке — два. В Тёткино при обстреле пострадали два домовладения, а также линия электропередачи.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — написал Старовойт.

Он также пообещал помощь с ремонтом собственникам, чьи дома пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS. В городе сработали российские системы ПВО.

26 декабря украинская армия обстреляла село Курковичи в Брянской области. От взрывов пострадали четыре дома и линия электропередачи. В тот же день ВСУ нанесли удар по Донецку. Там при взрыве ранения получила женщина.