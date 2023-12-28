Москва, 28 декабря, 2023, 19:03 — ИА Регнум. После того как певцу Филиппу Киркорову объявили бойкот на российском телевидении он представил анонс запланированного на 1 января мероприятия под названием «Зимнее SHOW». Артист разместил на странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) сториз с афишей мероприятия.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Филипп Киркоров

Из афиши, опубликованной на сайте «Live Арена», где состоится мероприятие, следует, что в концерте примут участие также Лолита Милявская, Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Дима Билан. Диджеем вечера станет Фёдор Фомин. При этом мероприятие заявлено как «пижама пати».

Стало известно 27 декабря, что Киркорова вырежут из новогодних эфиров после скандально «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие прошло в московском клубе Mutabor 20 декабря. Дресс-код вечеринки предполагал минимальное количество одежды. Гостями того вечера стали многие звёзды эстрады, включая Лолиту и Билана. Мероприятие вызвало негативные реакции в обществе.

Киркоров 26 декабря опубликовал видео с извинениями из-за участия в скандальной вечеринке, заявив, что «зашёл не в ту дверь». Помимо этого, интернет-провайдер 26 декабря заблокировал официальный сайт артиста. На фоне отмены съёмок и концертов с его участием, а также угрозы лишиться звания народного артиста он обратился к юристам.