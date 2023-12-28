Одесса, Украина, 28 декабря, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Вооружённый украинский военнослужащий захватил в заложники жену и 13-летнюю дочь, сообщило 28 декабря украинское издание «Думская».

Mihir Melwani/Global Look Press

Инцидент произошёл в квартире в пятиэтажке на улице Ивана и Юрия Лип, жителей дома эвакуировали. Спецназ задержал военного и освободил заложников. По предварительной информации, мужчина находился под воздействием наркотиков.

Сообщается, что злоумышленника вывели из дома и посадили в машину скорой помощи. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в плен боец ВСУ в мае 2022 года рассказал, что украинским военным перед боем постоянно дают наркотики. Чаще всего их принимают члены нацистских формирований. После прекращения действия наркотиков у военнослужащих начинались сильные ломки, страх и слабость, добавил пленный.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 30 октябре 2023 года сообщил, что побывавшие на передовой военные ВСУ часто пытаются снять стресс алкоголем и наркотиками, а потом становятся психически неустойчивыми. По его словам, у них «сносит крышу», причём есть госпитали, забитые такими пациентами. Экс-депутат отметил, что такие военные становятся опасными для себя и окружающих, их привязывают к койкам.