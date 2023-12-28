Москва, 28 декабря, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Если дело о лишении певицы Анны Асти (настоящая фамилия — Дзюба) российского гражданства дойдёт до суда, то придётся провести непростую культурологическую экспертизу, которая установит, соответствовала ли так называемая «голая» вечеринка культурным нормам РФ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 декабря заявил член Адвокатской палаты Москвы, Ассоциации юристов России, Федерального союза адвокатов России, Международного союза (содружества) адвокатов, Гильдии российских адвокатов Андрей Мишонов.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Анна Асти

Ранее некоторые общественные деятели направили в Генпрокуратуру обращение с требованием лишить Асти российского гражданства за то, что она принимала участие в так называемой «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, в которой многие усмотрели не только оторванность определённого слоя населения от всей России, переживающей ход СВО, но и откровенную пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Как отметил Мишонов, нельзя сказать, что на сегодняшний день в России было много прецедентов лишения гражданства человека за участие в подобных неуместных мероприятиях.

«Не удивлюсь, если таких случаев не было вовсе. Дело в том, что критерии-то оценочные. Первый оценочный критерий — это слово «участие». Что под этим следует подразумевать? Второе — участие в определённом мероприятии. Носило оно тот характер [о котором говорят инициаторы лишения гражданства] или нет? Кроме того, есть ещё такое понятие, как эксцесс исполнителя. Люди идут совершать разбойное нападение, а один из участников, ни с кем не советуясь, совершает убийство. И тогда, согласно праву, лица, которые шли на разбой и грабёж, ни в коем случае не должны отвечать за внезапно возникший умысел одного из соучастников», — объяснил Мишонов.

Таким образом, как пояснил адвокат, надо разбираться и выяснять, какой именно характер носило это мероприятие, какой характер носили действия каждого из присутствующих: кто был зрителем, кто — активным участником, кто был обычной уборщицей.

«Вдобавок суд принимает решение на основе экспертного мнения. А значит, не исключено, что ему понадобится некая культурологическая экспертиза, которая скажет своё слово. Ведь ни судья, ни адвокат, ни прокурор не могут сказать, что это мероприятие носило ЛГБТ*-характер. Здесь нужно мнение конкретных специалистов, на основании которого суд придёт к выводу, были нарушены нормы законодательства или нет», — сказал Мишонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что выступление певицы Anna Asti на новогоднем корпоративе компании «Сима-ленд» отменили из-за её участия в «голой» вечеринке блогера Ивлеевой.

Кроме того, отменили её выступление на концерте в новогоднюю ночь в Барвиха Luxury Village в Подмосковье.

Самой Ивлеевой предсказывают серьёзные юридические последствия. Например, взыскание с неё 1 млрд рублей по коллективному иску ряда граждан. Кроме того, доходами блогерши заинтересовалась ФНС.