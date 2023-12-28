Москва, 28 декабря, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Российские клиенты получили последние уведомления криптовалютной биржи Binance о необходимости до 29 декабря закрыть все позиции, погасить свои обязательства и вывести денежные средства на другие криптоплатформы, одна из которых — биржа CommEX.

Rafael Henrique/Global Look Press

В напоминаниях указывается о необходимости миграции аккаунта и то, что с 29 декабря постепенно будут закрывать все открытые позиции.

В официальной службе поддержки Binance рассказали «РБК-Крипто», что письма получают пользователи, местоположение которых временно или постоянно обозначено на территории России.

Binance объявила об уходе из России 27 сентября. Покупателем российского бизнеса криптобиржи стала компания CommEX.

Как сообщало 11 декабря ИА Регнум, с 31 января Binance прекратит поддержку рубля в формате P2P. Обменять российскую валюту можно будет через партнёров биржи. Пользователи получат возможность перехода на платформу CommEX для продолжения торговли с использованием рубля.

22 ноября стало известно об отставке генерального директора Binance Чанпэна Чжао. Он заявил, что совершил ошибки, за которые должен взять на себя ответственность. Также Чжао намерен сделать перерыв в работе, которого у него не было ни одного дня за последние 6,5 года. Ему на смену пришёл бывший руководитель биржи по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

В США биржу обвинили в заговоре с целью осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег. Вместе с этим в вину ей вменили нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.