София, 28 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне для перемещениях водным и воздушным транспортом. О достижении соответствующего соглашения заявил 28 декабря премьер-министр страны Николай Денков.

Thomas Trutschel/Global Look Press

«После долгих и сложных переговоров мы достигли принципиального соглашения с Австрией о приеме Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Вначале о воздушных и морских границах», — процитировало премьера болгарское агентство BGNES.

Денков отметил, что Австрия в свою очередь обязалась продолжить переговоры в отношении сухопутных границ. Дату присоединения к Шенгену при этом не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны сняли вето на приём Болгарии в Шенген после снятия повышенной платы за транзит газа из России. По словам дипломата, во время переговоров с болгарской коллегой Марией Габриэль она сообщила, что закон, отменяющий допналог на поставки природного газа в Венгрию, официально вступил в силу. Сийярто отметил, что это устраивает венгерскую сторону.