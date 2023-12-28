Москва, 28 декабря, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Центральный банк России 9 января 2024 года возобновит продажи валюты на внутреннем рынке с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и определил порядок продаж на первое полугодие, сообщила 28 декабря пресс-служба регулятора.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб/день», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что будут корректировать эту сумму в зависимости от объёма ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов и объёма трат средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета. Кроме того, в январе Центробанк будет дополнительно продавать по 800 млн рублей в день.

Ежедневный объём операций будут определять в третий рабочий день каждого месяца.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк прекратил покупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 10 августа 2022 года. В ЦБ сообщили, что такое решение приняли для стабилизации финансовых рынков. Регулятор уточнил, что отложенные покупки валюты могут провести в 2024-м и в последующие годы.

Глава Минфина Антон Силуанов 28 декабря заявил, что в 2024 году возможно использование средств ФНБ, но его не планируют полностью израсходовать. При этом он напомнил, что по бюджетному правилу фонд наполняется при цене нефти марки Urals выше $60 за баррель, в настоящее время цена составляет около $65.