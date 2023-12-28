Москва, 28 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. «Дорога зимних открытий» — новый маршрут в форме квеста для автомобилистов. Приключенческая игра включена в программу «Зима в Подмосковье». Квест стартует 29 декабря и продлится до 29 февраля.

В Подмосковье стартует новый квест для автопутешественников

Маршрут автоголоволомки проходит через Коломну и Зарайск. Желающие участвовать в игре должны получить брошюру «Карта сокровищ» на флагманской АЗС «Роснефть» в Москве или Коломне, а затем выполнить ряд заданий. Необходимо посетить достопримечательности региона, собрать наклейки и сдать брошюру с наклейками на финише.

Новый квест представили в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Компания разработала маршрут совместно с Министерством по культуре и туризму Московской области. Цель проекта — популяризация внутреннего туризма. Информация о маршруте и участии в квесте доступна на онлайн-платформе «Горизонты России».