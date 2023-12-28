В Киеве попытались объясниться за несбывшиеся обещания Буданова о Крыме
В ГУР назвали обещания Буданова о «вторжении» в Крым информационной борьбой
Киев, 28 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Заявления главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о том, что Вооружённые силы страны к лету «освободят» Крым и Донбасс с выходом на границы 1991 года, были информационной операцией. Об этом, подводя итоги уходящего года, заявил представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов, сообщил телеканал «Общественное».
Оказывается, что заявления Буданова не содержали под собой никакой базы, а делались просто для того, чтобы ввести в заблуждение противника.
«Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства ― также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается соответствующий итог», ― пояснил Юсов.
Он признал, что украинской армии не удалось взять под контроль полуостров, но заявил, что побывать на полуострове украинцам в этом году, как это обещал Буданов, всё же удалось.
Представитель ГУР пояснил, что этим летом украинские диверсионно-разведывательные группы несколько раз высаживались на побережье полуострова и даже подняли там украинский флаг. При этом о значительных потерях подготовленных военнослужащих Юсов умолчал.
Как сообщало ИА Регнум, в июле Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины силовым путём.
22 августа Буданов пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Он выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское». 1 сентября руководитель ГУР заявил, что боевые действия должны быть перенесены на территорию России.
Сотрудники ФСБ 4 октября задержали диверсанта, который пытался проникнуть на территорию Крыма в составе украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, цель этой операции состояла в подготовке провокационных фото− и видеоматериалов с украинским флагом, которые потом предстояло доставить на территорию Украины.
Ранее ГУР опубликовало кадры, как утверждается, высадки группы диверсантов в Крыму. При этом в комментариях утверждалось, что высадка прошла успешно и поставленные задачи украинский спецназ выполнил.