Киев, 28 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Заявления главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о том, что Вооружённые силы страны к лету «освободят» Крым и Донбасс с выходом на границы 1991 года, были информационной операцией. Об этом, подводя итоги уходящего года, заявил представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов, сообщил телеканал «Общественное».

Pavlo Bahmut/Global Look Press Кирилл Буданов

Оказывается, что заявления Буданова не содержали под собой никакой базы, а делались просто для того, чтобы ввести в заблуждение противника.

«Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства ― также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается соответствующий итог», ― пояснил Юсов.

Он признал, что украинской армии не удалось взять под контроль полуостров, но заявил, что побывать на полуострове украинцам в этом году, как это обещал Буданов, всё же удалось.

Представитель ГУР пояснил, что этим летом украинские диверсионно-разведывательные группы несколько раз высаживались на побережье полуострова и даже подняли там украинский флаг. При этом о значительных потерях подготовленных военнослужащих Юсов умолчал.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины силовым путём.

22 августа Буданов пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Он выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское». 1 сентября руководитель ГУР заявил, что боевые действия должны быть перенесены на территорию России.

Сотрудники ФСБ 4 октября задержали диверсанта, который пытался проникнуть на территорию Крыма в составе украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, цель этой операции состояла в подготовке провокационных фото− и видеоматериалов с украинским флагом, которые потом предстояло доставить на территорию Украины.

Ранее ГУР опубликовало кадры, как утверждается, высадки группы диверсантов в Крыму. При этом в комментариях утверждалось, что высадка прошла успешно и поставленные задачи украинский спецназ выполнил.