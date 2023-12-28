Москва, 28 декабря, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Курс евро опустился ниже 100 рублей, следует из данных торгов на сайте Московской биржи за 28 декабря. В 15:00 стоимость одного евро доходила до 99,9 рубля. Это на 1,17% ниже, чем днём ранее.

ИА REGNUM

Кроме того, 28 декабря на Московской бирже снизился и курс доллара. Он немного не дотянул до 90 рублей впервые с 19 декабря. Стоимость «американца» доходила до 89,9 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря курс доллара составлял 92 рубля, евро — 101 рубль.

Владимир Путин 14 декабря заявил, что курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны.

Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал, что до конца года курс доллара будет колебаться в районе 90 с небольшим рублей. Отечественная валюта укрепилась по ряду причин. Среди основных — рост ключевой ставки Банка России и меры по продаже валюты экспортерами, пояснил банкир.